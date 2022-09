Ladro di Rolex a 17 anni: arrestato il minorenne che rubava orologi ai turisti

Le indagini della polizia sono durate quasi due mesi ma, alla fine, il rapinatore di Rolex è stato arrestato dagli agenti del commissariato di polizia San Ferdinando di Napoli. Il ladro è un ragazzo minorenne, di 17 anni, accusato di aver rubato, lo scorso 17 luglio, insieme ad alcuni complici, un orologio prezioso a un turista svizzero di passaggio nella città partenopea. Il giovane gli era piombato alle spalle e poi gli aveva puntato la pistola in faccia chiedendogli di sfilarsi il Rolex.

L’episodio, come riporta il quotidiano online Vesuvio live, è accaduto nelle vicinanze di un bar di Piazza Trieste e Trento, di fronte a un nutrito gruppo di persone. Il 17enne appena un giorno prima, a Posillipo, aveva sottratto con la violenza uno scooter a un uomo di 35 anni, sparandogli a una gamba. Un criminale pericoloso ricercato da tempo dalla polizia. Per individuarlo, però, c’è voluto molto tempo dato che andavano analizzate nei dettagli le immagini delle telecamere di videosorveglianza piazzate all’esterno del bar.

Decisiva è stata anche la testimonianza del turista svizzero, il quale ha riconosciuto il suo aggressore facendolo finire in carcere, in attesa del processo. Quello del 17 luglio non è stato l’unico furto di Rolex. In quei giorni, altre tre rapine sono state effettuate ai danni di turisti e di residenti. In particolare, tra le vittime anche un ragazzo napoletano, a cui però è stato sottratto un orologio di marca falso, recuperato dopo che i rapinatori lo avevano gettato per strada.