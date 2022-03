Travolto dalle casse di aglio mentre cammina in strada: morto 75enne

Una terribile tragedia si è consumata nella mattina di ieri a Boscoreale, comune della provincia di Napoli. Un uomo di 75 anni, Vincenzo Bifulco, ha perso la vita dopo essere stato travolto dal carico di un camion. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il dramma è avvenuto intorno alle 11. L’anziano, residente a Scafati, stava camminando in via Sardoncelli quando, per cause in corso di accertamento, è stato schiacciato da delle cassette d’aglio che si trovavano a bordo di un camion in transito.

L’autotrasportatore si sarebbe subito fermato per soccorrere l’uomo. La situazione è apparsa subito molto seria. Immediatamente è scattato l’allarme. Sul posto sono giunti i soccorritori del 118 che, nonostante i tentativi di rianimazione, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’anziano.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della Polizia municipale che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per determinare l'esatta dinamica dei fatti.

Il camion con il carico è stato sequestrato mentre la Procura della Repubblica di Torre Annunziata ha aperto una inchiesta. Sulla salma del 75enne è stata disposta l'autopsia che dovrebbe essere eseguita il prossimo lunedì.