Treno Circumvesuviana deraglia nel Napoletano

Incidente ferroviario avvenuto vicino alla stazione Pompei Santuario, con tanta paura per i passeggeri che in quel momento si trovavano a bordo del treno. Le autorità locali fanno sapere che non si sono fortunamente registrati dei feriti, tuttavia ci sono stati attimi di grande apprensione.

L'episodio si è verificato nel corso della giornata di oggi, lunedì 7 ottobre, intorno alle ore 13.55. Gli inquirenti, subito accorsi sul luogo del fatto, non sanno ancora quali possano essere state le cause. Partito da Poggiomarino, il treno della Circumvesuviana è uscito dai binari andando a sbattere contro la banchina del lato opposto. A bordo si trovavano 30 persone, tutte rimaste illese.

Subito dopo l'incidente l'Eav (Ente Autonomo Volturno), che si occupa di gestire il trasporto pubblico locale, ha immediatamente interrotto la circolazione. Bloccata la tratta ferroviaria fra le stazioni di Torre Annunziata e Scafati. La mobilità dei viaggiatori è stata garantita grazie a un servizio bus isitituito per l'occasione.

" Il treno andava a 5 chilometri all'ora perché si trovava in prossimità della stazione. C'erano circa 30 passeggeri a bordo e stanno bene, sono tornati tutti a casa ", ha comunicato Eav a Fanpage.it.

Secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato l'ultimo assale della terza ed ultima carrozza del treno ad essere interessata dallo svio. Solo l'ultima sezione della carrozza, dunque, sarebbe uscita dai binari. I tecnici di Eav hanno immediatamente raggiunto il luogo dell'incidente per verificare la situazione e risalire alle cause dell'episodio.

Non si tratta, purtroppo, del primo caso di deragliamento. Il 6 agosto 2010, ad esempio, un treno della Circumvesuviana uscì dai binari e in quell'occasione ci furono 2 morti e 57 feriti.