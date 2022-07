Trova borsa coi soldi e gira tutta la città per restituirla

Quando ha trovato la borsa incustodita su una panchina di via Santa Teresa degli Scalzi, in pieno centro a Napoli, non ci ha pensato due volte e si è messo subito in movimento per restituirla al legittimo proprietario. Il nobile gesto di Pino Mobilia, un commerciante napoletano che ha un negozio di abbigliamento intimo proprio in quella zona della città, è stato raccontato sui social media dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli. Il negoziante, quando ha aperto la borsa, ha notato che all’interno c’erano tanti soldi in contanti e oggetti in oro. Nel portafoglio erano custoditi anche i documenti del proprietario della tracolla e quindi ha individuato l’indirizzo.

Giunto a destinazione, però, ha scoperto che l’uomo non abitava più lì, ma non si è perso d’animo. Il commerciante è ritornato in via Santa Teresa degli Scalzi e si è rivolto all’ufficio postale di zona. Così ha potuto recuperare il nuovo indirizzo ed è riuscito a restituire lo zaino al proprietario che, nel frattempo, aveva perso ogni speranza di recuperare tutto quel denaro e l’oro che aveva portato con sé. Si tratta di un migrante abituato, date le difficoltà economiche, a non separarsi mai dai suoi averi che racchiude nella borsa che per puro caso aveva smarrito.