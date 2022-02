Varianti urbanistiche e piano casa, il ministero contro le misure di De Luca

È di nuovo scontro tra il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e il ministro della Cultura Dario Franceschini. Dopo le frizioni relative al contratto del direttore generale del Teatro San Carlo di Napoli, questa volta il governatore se la prende con una funzionaria del ministero, la dottoressa Annalisa Cipollone. Il capo dell’ufficio legislativo ha messo in discussione i provvedimenti semplificazione burocratica approvati in consiglio regionale. Secondo il ministero, le misure potrebbero mettere in pericolo la tutela del paesaggio. Ciò è bastato per far insorgere De Luca, il quale, come accade spesso, nel corso della sua consueta diretta su Facebook del venerdì, ha attaccato frontalmente la dirigente, usando toni molto duri, al limite dell’insulto.

La reazione del ministero della Cultura non si è fatta attendere. I funzionari sono entrati nello specifico dei due provvedimenti adottati dal consiglio regionale: il restringimento dei tempi di approvazione delle varianti, studiato per velocizzare i progetti del Pnrr, e l’ulteriore proroga del piano casa che, dal lontano 2009, permette, in alcuni casi, cambi di destinazione d'uso e aumenti di volumetrie in deroga ai piani urbanistici. Per la dirigente Cipollone queste norme potrebbero consentire la violazione dei vincoli paesaggistici in territori di pregio, e tutelati, come ce ne sono tanti in Campania.