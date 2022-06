In vendita il centro di allenamento del Napoli di Maradona

Il Centro Paradiso di Soccavo, sede storica di allenamento del Napoli, oramai da anni in stato di abbandono, è ufficialmente in vendita.

Realizzato nel 1975 come campo di allenamento dotato anche di sede societaria e sala stampa, raggiunse il suo massimo splendore negli anni ottanta, quando ad allenarvisi fu la squadra capitanata da Diego Armando Maradona. Il campo divenne una vera e propria meta di pellegrinaggio per i tifosi della squadra partenopea, che potevano assistere liberamente agli allenamenti. Peraltro, durante i mondiali di calcio del 1990, la stessa nazionale Argentina scelse il Centro Paradiso per preparare le proprie partite.

Una storia ricca di pagine memorabili, decatuta inesorabilmente soprattutto dopo il 2004, anno del fallimento della Ssc Napoli. Rimasto inutilizzato a lungo, infatti, il Centro Paradiso è divenuto oggetto di atti di vandalismo e versa oggi in condizioni fatiscenti. Rimane solo un cancello arrugginito, un campo di calcio ricoperto di sterpaglie e i ruderi delle vecchie strutture ad esso annesse. A ricordare la "sacralità" del luogo per i tifosi napoletani è un murale realizzato qualche anno fa da Mario Casti Farina, il quale ha ritratto la primogenita di Maradona Dalma mentre infila una margherita nei calzettoni del papà, proteso a sua volta verso di lei. La stessa Dalma che, oggi 35enne, si è recata sul posto lo scorso dicembre per riprendere l'opera e concludere con un attimo di comprensibile commozione il suo documentario sulla vita di Diego.

Del Centro Paradiso, che non fu acquistato da De Laurentiis al momento della rilevazione della società sportiva Napoli, si sa attualmente ben poco. Stando a "Il Mattino", la proprietà del terreno sarebbe "di un'unica struttura che, finalmente, ha avviato le procedure di dismissione per recuperare un po' di denaro" . Il centro di Soccavo è quindi in vendita. Per quanto concerne il suo futuro, al momento circolano voci di imprenditori che sarebbero intenzionati a realizzarvi un centro per ospitare eventi o uno di tipo medico-sanitario privato.

Nel piano regolatore il Centro dovrebbe avere tuttavia una destinazione sportiva di quartiere, ed è per questo motivo che un associazione rionale composta per lo più da giovani di Soccavo, si sta battendo per restituire all'area la propria dignità e la propria funzione originaria. La speranza, per gli organizzatori, è che con una raccolta fondi si possa arrivare all'acquisto del Centro e che magari anche il Comune scelga di intervenire per salvare una pagina importante di storia del Napoli Calcio.