"Vesuvio vomita su...": lo striscione discriminatorio contro Napoli

Pochi chilometri separano Napoli dalla Capitale, ma tra Roma e la città partenopea, per ciò che riguarda il tifo calcistico, non corre buon sangue, tanto da innescare cori e striscioni discriminatori. Ieri, prima del tradizionale “derby del sole” sono apparsi in giro cartelli con slogan contro i napoletani. “Roma sogna, Vesuvio vomita su quella fogna” è uno degli striscioni più coloriti tra quelli affissi da alcuni tifosi romanisti a riprova di un odio viscerale verso Napoli da parte di una frangia del tifo organizzato giallorosso.

Dopo la partita, i commenti dei due allenatori Josè Mourinho e Luciano Spalletti non hanno stemperato gli animi, anzi, la loro acredine ha reso ancora più incandescente il clima in seguito alla sconfitta di misura all’ottantesimo, per 1-0, subita dalla Roma. Ad alleggerire l’animosità della gara ci ha pensato, a caldo, uno dei tifosi romanisti più famosi, il cantautore Antonello Venditti, autore di due canzoni diventati l’inno della squadra. Venditti, sui social media, ha fatto i complimenti al Napoli sportivamente, dicendo che in questo momento è la squadra più bella del campionato.