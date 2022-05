Violenza senza freni: edicolante picchiato selvaggiamente in strada

Follia tra le strade di Napoli. Un uomo di 53 anni, edicolante di piazza Leonardo al Vomero, mentre stava lavorando è stato selvaggiamente picchiato da uno sconosciuto, che ha infierito sulla vittima anche quando questa si trovava a terra svenuta per aver battuto la testa sul marciapiede. Nessuna pietà per lo sventurato.

L’aggressore, infatti, in un delirio di violenza, ha continuato a percuotere l’edicolante con calci allo stomaco e al petto. Ancora ignoti i motivi della sconcertante azione. Pare, però, che la brutale aggressione sia avvenuta per futili motivi.

Gerry, questo è il nome della vittima, è stato soccorso da passanti e trasportato al Pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli di Napoli dove gli è stato diagnosticato un trauma cranico con una prognosi di 6 giorni. La drammatica storia, che solo per fortuna non ha avuto un finale tragico, è avvenuta nel primo pomeriggio dello scorso mercoledì.

"Ero nella mia edicola come tutti i giorni – ha raccontato il 53enne a Fanpage – e stavo parlando con un mio amico di cosa mangiare a pranzo. Poi lui è andato via per fare la spesa. Ad un certo punto sono stato avvicinato da quest'uomo, di circa 30-35 anni, che saliva da via Girolamo Santacroce. Mi ha detto che il mio amico gli avrebbe rivolto delle parole che non gli erano piaciute". Gerry è uscito dall'edicola per chiedere spiegazioni allo sconosciuto. A quel punto la situazione è degenerata. Il giovane, senza preavviso, ha sferrato un pugno in faccia al 53enne che è caduto a terra sbattendo la testa.

Gerry ha perso i sensi e, per questo, non ricorda cosa sia successo dopo. Ma c’è chi ha assistito a tutta la terribile scena. "Chi era presente mi ha detto che avrebbe continuato a colpirmi a calci anche mentre ero a terra" , ha raccontato l’edicolante. Momenti terribili. Per fortuna alcune persone, con grande coraggio, sono intervenute soccorrendo Gerry e allertando il 118. Una ambulanza, giunta sul posto immediatamente, ha trasportato il ferito al Pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli per tutti gli accertamenti del caso.

I medici hanno effettuato al paziente una Tac, una ecografia addominale e una radiografia alla parte superiore del corpo. "Mi hanno diagnosticato un trauma cranico – ha spiegato l'edicolante. – Per fortuna sembra che non ci siano altri danni gravi" . Le conseguenze visibili di quanto accaduto sono un vistoso bernoccolo sul capo, un labbro rotto e due ematomi in faccia.