Il giallo dei Wc corazzati: a cosa servono?

Non si era mai visto un wc corazzato. Ma mai dire mai. Perché ai giorni nostri ecco la grande sorpresa: la tazza con una grata. A cosa possa servire non si sa ancora con precisione. Chissà, forse potrebbe essere una novità per difendere le persone: immaginatevi se mentre siete seduti comodamente dovesse comparire un animale, magari un topo. Una eventualità che non si può certo trascurare: del resto casi simili sono stati realmente segnalati.

Basti pensare che nel luglio dello scorso anno fece scalpore la notizia proveniente dall’Austria del 65enne morso al pene da un serpente sbucato dal water. L’animale, come ricostruito dalla polizia, apparteneva al vicino di casa della sfortunata vittima.

A Napoli, però, si sarebbe avanti. In un post pubblicato su Facebook Gianni Simioli, popolare conduttore radiofonico, racconta della novità che sarebbe stata introdotta da alcuni esercizi commerciali: "In molti bar e ristoranti di Napoli, sempre più wc, sono "corazzati" e protetti da questa grata. Inutile aggiungere che crea imbarazzo, e immaginate perché". Parole accompagnate dalla foto del water con la grata. Ma perché questa innovazione? È lo stesso Simioli a chiederselo: "A cosa servono queste grate? Ad evitare che qualcuno getti assorbenti o altro materiale che possa intasare il water? Oppure è un'azione anti defecazione?".

È bene precisare che questa novità potrebbe essere tanto vera quanto una semplice fake news. Magari fatta da chi vuole un po’ di pubblicità oppure desidera solo farsi qualche risata. In quest’ultimo caso lo scopo è stato raggiunto, almeno leggendo i messaggi di alcuni utenti del social che hanno commentato il post di Simioli. Tra chi spiega che la grata possa servire contro gli animali, in particolari i topi, vi è anche qualcuno che tratta la questione in modo sarcastico.