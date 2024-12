Il "Natale con Mozart" e la beneficenza a Oftal dei pellegrini a Lourdes

Ascolta ora 00:00 00:00

Anche quest'anno torna il tradizionale appuntamento di Natale, promosso da Bovindo, a sostegno dell'organizzazione Oftal che, grazie allo spirito di gratuità e di servizio di volontari, medici, infermieri, sacerdoti e religiosi, organizza pellegrinaggi a Lourdes e in altri Santuari. In programma questa alla Chiesa di San Pietro in Gessate il concerto «Natale in casa Mozart» (ingresso libero) con la partecipazione della pianista Aní Martirosyan, del soprano Lenny Lorenzani e di Arturo Garra al clarinetto. L'esecuzione di ognuno dei numeri in programma, sarà anticipata da una breve introduzione storico-biografica di Danilo Faravelli. «Un'iniziativa culturale - si legge in una nota - che intende imboccare una strada meno tradizionale, riconducibile alla ricorrenza del Natale per le occasioni in cui i brani in programma furono eseguiti o composti. Individuando nel nome-paradigma di Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) la cornice ideale nell'ambito del quale far ruotare un approfondimento sui rapporti, anche indiretti che da sempre intercorrono tra religione e dimensione estetica, infatti, l'occasione del concerto sarà un momento di arricchimento culturale musicale e, al contempo, un'opportunità di riflessione spirituale».

«Per dare maggiore chiarezza e leggibilità a questa nostra proposta, ripercorrendo le tappe fondamentali della breve quanto intensa vita di un astro di ineguagliato splendore nel firmamento dei grandi della musica d'arte - spiega il divulgatore storico-musicale e docente Danilo Faravelli -, ci siamo soffermati su alcune delle sue composizioni per sottolineare la curiosa coincidenza del loro essersi rese portatrici di piccoli e grandi capolavori sonori mentre il mondo si preparava a festeggiare la ricorrenza dell'anno liturgico più amata dalle moltitudini della cristianità». Il cammino di «ascolto ragionato» prenderà avvio con una delle primissime composizioni di Wolfgang bambino, il Minuetto KV 5 nell'interpretazione pianistica di Ani Martrosyan mentre, a conclusione della serata musicale, il clarinettista Arturo Garra, eseguirà una trascrizione viennese anonima datata 1809 del Quintetto per clarinetto e archi KV 581.

Il programma della serata inoltre prevede, sempre di Mozart: per pianoforte «Minuetto KV 5» e «Minuetto KV 94/73h»; e ancora «Fra i pensier più funesti di morte» dall'opera seria «Lucio Silla KV 135» per voce di soprano e pianoforte. Poi di Clementi «Allegro con brio» dalla «Sonata op. 24 n. 2» per pianoforte e, di nuovo, firmati Amadeus «Ch'io mi scordi di te» / «Non temer amato bene», recitativo e aria da Concerto KV 505.