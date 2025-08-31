Milano, salvadoregno accoltellato da un connazionale al gluteo: ricoverato in gravi condizioni

Grave episodio di violenza nella notte a Milano, dove un giovane del Salvador è stato accoltellato in via Stefanardo da Vimercate, nella zona di Gorla, vicino al naviglio della Martesana. Lui stesso ha raccontato che, mentre rientrava a casa, ha incrociato un gruppo di connazionali che non conosceva e ha deciso di fermarsi a parlare con loro. Tuttavia, qualcosa dev'essere accaduto, forse una lite o qualcosa del genere e, complice anche l'alto tasso alcolico, sono spuntati i coltelli.

Quando il salvadoregno si è allontanato dal gruppo, capendo che la situazione si stava facendo grave, è stato ferito da un fendente alla bassa zona lombare, con un taglio profondissimo su un gluteo. Alle 4 del mattino è arrivato all'ospedale Niguarda in codice rosso per aver perso molto sangue ma non è in pericolo di vita. Questo episodio si aggiunge a quelli che, quasi quotidianamente, si verificano a Milano, città in cui la percezione di sicurezza, e non solo quella, è molto bassa.

L'area di Gorla è una di quelle che presenta maggiori criticità a Milano ma sono sempre di più le aree che soffrono episodi di cronaca come questi, violenze che spaventano i residenti ormai esasperati.

Articolo in aggiornamento