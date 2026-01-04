Accoltellata dal marito dopo una lite: donna lotta tra la vita e la morte

Momenti di terrore nella mattinata di domenica 4 gennaio a Capriolo, nel Bresciano, dove una donna di 45 anni è rimasta gravemente ferita e lotta tra la vita e la morte, in seguito a un’aggressione avvenuta al termine di una lite familiare. L’episodio si è verificato in un contesto domestico e ha richiesto l’immediato intervento dei soccorsi e delle forze dell’ordine.

La richiesta di aiuto

L’allarme è scattato intorno alle 9.40, quando al numero unico per le emergenze è arrivata una chiamata che segnalava una donna ferita in strada, nei pressi di via Largo Ochi. La centrale operativa del 118 ha immediatamente inviato sul posto un’ambulanza, un’automedica e una pattuglia dei carabinieri della stazione locale.

I soccorsi e le prime cure

All’arrivo dei sanitari, la donna si trovava all’esterno dell’abitazione e presentava ferite al collo. Dopo averle prestato le prime cure sul posto, il personale medico ha disposto il trasferimento d’urgenza agli Spedali Civili di Brescia. Il ricovero è avvenuto in codice rosso e le condizioni della 45enne sono state giudicate gravi, tanto da richiedere un monitoraggio costante da parte dell’équipe ospedaliera.

La lite iniziata in casa e proseguita all’esterno

Dalle prime ricostruzioni effettuate dai carabinieri, l’aggressione sarebbe avvenuta al termine di una discussione scoppiata all’interno dell’abitazione della coppia. Il diverbio, nato per motivi ritenuti futili, sarebbe poi degenerato fino a proseguire in strada, dove l’uomo avrebbe colpito la moglie con un coltello.

Fermato il marito della vittima

Il presunto aggressore, un uomo di 51 anni, marito convivente della donna, è stato fermato dai militari intervenuti sul posto. La sua posizione è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria, mentre proseguono gli accertamenti per chiarire con precisione la dinamica dei fatti e il contesto in cui è maturato l’episodio di violenza.

Indagini in corso

I carabinieri stanno raccogliendo testimonianze e svolgendo ulteriori verifiche all’interno dell’abitazione della coppia, anche per

accertare se in passato vi siano stati altri episodi di tensione o segnalazioni. Quanto accaduto ha suscitato profonda preoccupazione a Capriolo. Le forze dell’ordine stanno ora ricostruendo con precisione la dinamica dei fatti.