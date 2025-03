Addio a Guido Alpa, il giurista "maestro" di Giuseppe Conte

Ascolta ora 00:00 00:00

È morto oggi l'illustre avvocato Guido Alpa, giurista di spicco nello scenario italiano e internazionale, noto per essere uno dei massimi civilisti del nostro Paese.

Nato a Ovada (Alessandria), il 26 novembre 1947, Piero Guido Alpa ha intrapreso il corso di laurea in Giurisprudenza dopo il diploma di liceo Classico all'istituto Andrea Doria di Genova. La sua carriera inizia presto. Dopo la laurea conseguita nel 1970 presso l'Università di Genova, vince una borsa di studio come assistente incaricato alla cattedra di Istituzioni di diritto privato. Poi, nel 1979, ottiene la cattedra come professore associato di Diritto privato della Facoltà di Giurisprudenza. Diventerà poi ordinario nel 1983.

Nel 1974 diviene procuratore legale iscritto all'Albo del distretto di Genova.

Da ricordare, inoltre, la cattedra di Istituzioni di diritto privato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Roma "La Sapienza", ruolo che manterrà dal 1991 fino al 2009. Alpa ha poi insegnato Istituzioni di diritto privato anche alla prestigiosa università LUISS di Roma. Poi, dal 2019, diviene docente di Filosofia del diritto alla Unitelma Sapienza.

Ha avuto diversi riconoscimenti. Ottiene infatti la laurea honoris causa a Madrid (1996), Lima (2007) e Buenos Aires (2008). Nella sua vasta carriera è stato anche socio nazionale dell'Accademia Nazionale dei Lincei, socio onorario dell'Accademia Ligure di Scienze e Lettere, socio dell'Accademia Virgiliana, socio corrispondente della British Academy (1984), e membro onorario del Gray's Inn, dell'European Consumer Law Group e dell'Inter-American Bar Association.

Ha collaborato con diverse personalità, e nel suo studio ha militato anche quello che poi sarebbe divenuto il leader del Movimento 5 Stelle ed ex presidente del

Consiglio. Conte ha potuto contare sulla collaborazione di Alpa anche durante il suo periodo di premier,

Nel corso della giornata di oggi - venerdì 7 marzo - è arrivata la notizia della sua scomparsa.