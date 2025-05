Addio a Lucio Manisco, lo storico corrispondente Rai da New York

A sinistra Lucio Manisco insieme a Sandro Curzi (destra)

È morto oggi all’età di 97 anni Lucio Manisco, figura di spicco del giornalismo italiano ed ex parlamentare, noto anche per il suo ruolo di corrispondente Rai dagli Stati Uniti. Numerosi i messaggi di cordoglio nel mondo dell’informazione: tra i primi a ricordarlo con commozione la redazione del programma Chi l’ha visto? e la giornalista Federica Sciarelli.

Chi era il giornalista

Era nato a Firenze il 16 febbraio 1928, ed è stato testimone e protagonista di oltre settant’anni di eventi italiani e internazionali. Dopo aver ottenuto la maturità classica nel 1947 e aver studiato Lettere all’Università La Sapienza di Roma, si era avvicinato al giornalismo collaborando con testate come Italia Socialista e Il Giornale di Roma.

La svolta nella sua carriera arriva nei primi anni Cinquanta, quando approda a Londra come assistente ai programmi della BBC e successivamente diventa corrispondente da Londra per Il Messaggero. Dal 1955, però, il suo nome si lega soprattutto agli Stati Uniti, dove lavorerà per quasi trent’anni come inviato per lo stesso quotidiano. A partire dal 1987, il suo volto entra nelle case degli italiani come corrispondente del TG3 dagli USA, incarico che ricopre fino al 1992, consolidando la sua popolarità anche sul piccolo schermo.

Il grande impegno politico

Dopo aver concluso la sua lunga carriera nel giornalismo, Lucio Manisco decide di entrare attivamente in politica. Nel 1992 viene eletto alla Camera dei Deputati come indipendente nelle file di Rifondazione Comunista, mandato che sarà rinnovato nel 1996. Durante la sua attività parlamentare, ricopre il ruolo di membro e poi segretario della Commissione Affari Esteri.

Il suo impegno si estende anche al livello europeo: nel 1994 ottiene un seggio al Parlamento Europeo sempre con Rifondazione Comunista, venendo successivamente riconfermato nel 1999,

stavolta sotto le insegne del Partito dei Comunisti Italiani. In Europa, prende parte all’Ufficio di Presidenza del gruppo della Sinistra Unitaria Europea, concentrandosi su temi legati a cultura, istruzione e informazione.