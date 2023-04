"Addio". L'ultimo sms di Julia Ituma su WhatsApp

C'è un dettaglio che, forse, potrebbe fare luce sulla morte di Julia Ituma, la giovane promessa della pallavolo italiana precipitata da una finestra al sesto piano di un albergo alla periferia est di Istanbul. Si tratta di un messaggio che la 18enne avrebbe scritto sul gruppo WhatsApp condiviso con le colleghe: " Addio ", sarebbero state queste le sue ultime parole. Ulteriori dettagli sulla dinamica del decesso saranno forniti dall'autopsia: i primi riscontri sono attesi per la giornata di sabato 15 aprile. Intanto, l'ufficio del procuratore capo dell'Anatolia ha avviato un'indagine sul caso. Anche la procura di Novara - scrive il Corriere.it - starebbe valutando la possibilità di aprire un'inchiesta.

L'ultimo messaggio su WhatsApp

A riportare l'indiscrezione sono alcuni giornali turchi. Stando a quanto si legge sul sito d'informazione Hurryet.com, poco prima della tragedia, la pallavolista avrebbe salutato le compagne di squadra con un messaggio di poche parole: " Addio ". Non solo. Nelle ore precedenti al fatto - per la polizia turca si tratta di un suicidio - Julia avrebbe confidato ad alcune colleghe di non sentirsi molto bene senza precisare, però, la natura del malessere. Ne avrebbe parlato, pare, anche al telefono con un amico. Al punto che il giovane, a tarda sera, avrebbe chiesto aggiornamenti alla compagna di stanza della 18enne.

Il "giallo" delle ultime telefonate