Le telefonate, il corridoio buio: il "giallo" delle ultime ore di Julia Ituma

Cosa è successo a Julia Ituma? Si è suicidata come dicono i giornali turchi? L'unica certezza in questa imprevedibile tragedia è che, prima di cadere giù dalla finestra, la giovane pallavolista dell'Igor Volley Novara ha vagato a lungo nel corridoio dell'albergo in cui alloggiava con la sua quadra. Qualche informazione in più sulla dinamica del decesso potrebbe emergere dall'esito dell'autopsia, in programma per oggi presso l'Istituto di Medicina Legale di Istanbul. I risultati degli accertamenti cadaverici dovrebbero arrivare entro domani, sabato 15 aprile. Intanto, la mamma e la sorella della 18enne sono approdate nella capitale turca nelle prime ore di stamattina.

Le ultime ore di Julia Ituma

Stando a quanto riportano i media locali, gli inquirenti turchi propendo per l'ipotesi di un gesto volontario. Fatto sta che ci sono ancora molti aspetti da chiarire in questa drammatica vicenda. A partire dalle telefonate fatte (o ricevute) dalla ragazza prima di cadere giù dalla finestra al sesto piano dell'albergo di Üsküdar, quartiere alla periferia est di Istanbul. Con chi ha parlato? Ha ricevuto qualche notizia che l'ha particolarmente turbata? Difficile a dirsi. Le telecamere interne dell'hotel hanno filmato la pallavolista mentre camminava da sola nel corridoio, davanti alla porta della sua camera, attorno alle 22.30 di mercoledì sera. Dopodiché si è seduta con le spalle al muro e la testa stretta tra le gambe: è rimasta in quella posizione per circa venti minuti prima di dare un'ultima occhiata al telefono e rientrare in stanza.

L'indiscrezione dei media turchi