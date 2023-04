Chi era Julia Ituma, la star del volley morta a 18 anni

Sognava di affermarsi nel mondo dello sport Julia Ituma, la pallavolista italiana di 18 anni trovata senza vita all'esterno di un albergo di Istanbul all'alba di giovedì 13 aprile. Fin da ragazzina si era distinta per il suo grande talento atletico appassionandosi al volley quando aveva poco più di 11 anni. Pasquale D'Aniello, ex allenatore della Nazionale under 16, con cui aveva vinto l'argento europeo nel 2021, di lei aveva detto: " Di ragazzine ne ho viste tante, ma Julia aveva qualcosa in più delle altre ".

Chi è Julia Ituma

Nata a Milano nel 2004 da genitori nigeriani, Julia Ituma è cresciuta alla periferia Nord della città meneghina con la sorella maggiore, Vanessa, e il fratellino di 15. Da bambina aveva fatto un tentativo con il basket, salvo poi decidere di giocare a pallavolo: la sua più grande passione. All'età di 11 anni c'era stato l'esordio con la polisportiva parrocchiale di San Filippo Neri di via Gabbro, ad Affori. Dopo le scuole medie aveva scelto il liceo scientifico Ettore Conti e l'anno scorso anno aveva sostenuto l'esame di maturità.

La carriera

Altissima fin dall'adolescenza, all'età di 14 anni Julia era passata al Club Italia allenandosi presso il centro sportivo federale Pavesi, in zona Lampugnano. Lo scorso anno era arrivata all'Igor Volley Novara distinguendosi per le sue notevoli abilità tecniche (riusciva a saltare a 3,35 metri). Nel 2021 aveva vinto l'argento ai Campionati del Mondo con la Nazionale Under 18 e nel 2022 l'oro agli Europei con l'Under 19. Inoltre, era stata insignita del titolo di "miglior giocatrice del torneo". Una carriera brillante che si è interrotta tragicamente questa mattina. Ieri sera, Julia ha giocato la sua ultima partita in Champions League. Oggi pomeriggio sarebbe dovuta rientrare in Italia.