Addio a Suor Paola, la religiosa simbolo dei tifosi della Lazio

È un giorno molto triste per i tifosi della Lazio. Se n'è andata quella considerata un simbolo della tifoseria della squadra. A 77 anni è scomparsa Suor Paola la religiosa nota anche per le sue partecipazioni a "Quelli che il Calcio" la trasmissione condotta da Fabio Fazio.

Chi era la religiosa

Nata nel 1947 a Roccella Jonica, in provincia di Reggio Calabria come Rita D’Auria, la religiosa era malata da tempo e si è spenta lo stesso giorno del suo idolo, Giorgio Chinaglia, nella stanza del convento in via Monti della Farnesina, nella zona nord della Capitale. Apparteneva alla congregazione delle Suore Scolastiche francescane di Cristo Re e ha dedicato la propria vita all’assistenza di detenuti ed alle vittime di violenza attraverso l’associazione So.spe (Solidarietà e speranza). Divenne la religiosa più nota d'Italia grazie al ruolo televisivo ritagliato per lei da Fazio in cui è apparsa dal 1993 al 2005.

Un personaggio vulcanico, Suor Paola è sempre in prima linea per aiutare i più bisognosi. Per decenni ha servito alle mense per non abbienti, occupandosi di svariate case-famiglia per donne, adolescenti e anziani. Anche allenatrice di calcio dei più piccoli, ha curato in prima persona una grande attività di volontariato nel carcere di Regina Coeli di Roma.

Il cordoglio della Lazio

Legatissima all’ex Presidente del club, Sergio Cragnotti ha stretto rapporti di profonda amicizia e collaborazione con tanti calciatori della Lazio: da Vincenzo D’Amico a Giuseppe Signori, da Marco Parolo a Mattia Zaccagni che a turno hanno preso parte in qualità di camerieri a cene riservate alle categorie di persone meno fortunate.

Poco dopo la notizia della scomparsa data da Guido De Angelis durante la serata per 'Long John' a Roma è subito arrivato un comunicato della SS Lazio: " La S.S. Lazio, con in testa il presidente Claudio Lotito e la dottoressa Cristina Mezzaroma, partecipa commossa al cordoglio per la scomparsa di suor Paola D'Auria, fervente religiosa ed orgogliosa ambasciatrice della Lazialità " si legge nel comunicato. " La sua casa famiglia ha donato solidarietà e speranza (come il nome della sua associazione) a molti giovani, detenuti, vittime della povertà e della violenza, ragazze madri e persone ferite da problemi sociali della nostra epoca - prosegue la nota del club biancoceleste - Mancherà il suo sorriso, ma non cesserà di certo l'umanità dei suoi collaboratori nel proseguire ciò che ha creato ".

L'addio di Fabio Fazio

Anche il conduttore Fabio Fazio legato alla religiosa da una profonda amicizia ha voluto ricordarla:

Cara Paola, cara Suor Paola. Grazie per l'affetto che mi hai sempre dato. E grazie di cuore per quello che hai fatto per tutti coloro a cui hai dedicato la vita. Un ultimo abbraccio

"Che tempo che fà".