I Rolex in "affido condiviso". La curiosa decisione del tribunale per Totti e Blasi

La querelle tra Francesco Totti e Ilary Blasi non è ancora finita. La vicenda che ha come protagonisti i rolex come oggetto della contesa oggi conosce ulteriori sviluppi. Il tribunale civile di Roma ha confermato quanto già deciso in via interlocutoria nel 2023, stabilendo che gli orologi di lusso restino a disposizione di entrambi. Insomma, si tratta di un “affido condiviso” per i quattro Rolex che sono stati spesso al centro del gossip italiano.

Ma facciamo un passo indietro. L’intera vicenda giudiziaria inizia con le accuse dell’ex capitano della Roma. Il Pupone aveva accusato l'ex moglie di avergli sottratto la collezione di orologi di lusso, un tesoretto che secondo stime non ufficiali supererebbe i 200mila euro. Incalzato dal Corriere della Sera, aveva spiegato: "Con suo padre è andata a svuotare le cassette di sicurezza", ha dichiarato Francesco Totti nell'esclusiva intervista rilasciata al Corriere della Sera, proseguendo: "E mi ha portato via la mia collezione di orologi. Non ha lasciato neanche le garanzie, neanche le scatole". I rolex, come si può ben capire, erano stati reclamati dall'ex capitano della Roma, che ne aveva chiesto la restituzione.

Ilary avrebbe portato via dalla casa coniugale una serie di orologi Rolex di sua proprietà, supportata dai suoi genitori. Totti, invece, avrebbe preso alcune delle borse griffate dell’ex moglie. Una vera e propria guerra dei beni che ora sembra aver trovato un epilogo. Ma non tutto sembra deciso.

Ora le parti dovranno trovare un accordo per l'utilizzo condiviso degli orologi e, ovviamente, resta aperta la possibilità per entrambe le parti di impugnare il provvedimento. Forse è solo un’altra puntata della guerra giudiziaria dell’ex coppia più amata d’Italia.