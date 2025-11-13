Straniero fermato dopo un furto, l'agente si rompe la mano. Ma i passanti protestano: "È stato sgradevole"

La sicurezza di Milano è da tempo una chimera. Una città che un tempo era il fiore all'occhiello del Paese, motore economico e simbolo dell'ambizione sociale italiana, da anni vive l'inesorabile deterioramento di quel tessuto sociale che per decenni è stato il proprio vanto. I suoi cittadini percepiscono il pericolo nell'attraversarla ma ci sono anche episodi che lasciano l'amaro in bocca, come le critiche che arrivano alle forze dell'ordine quando si trovano a contrastare il crimine, quando questo è di origine straniera. L'ultimo episodio è avvenuto pochi giorni fa in una zona centrale della città, tra Cadorna e Via Leopardi, poco prima delle otto del mattino.

Un agente di polizia libero dal servizio che si stava recando in ufficio in piazza Sant'Ambrogio ha notato un cittadino straniero che correva in modo concitato lungo via Leopardi, con una busta in mano. Intuendo che potesse trattarsi di un furto, il poliziotto è intervenuto in ausilio di un collega in servizio che stava già inseguendo il fuggitivo. L'uomo è stato bloccato in Via Boccaccio, vicino alle Poste, non prima di una colluttazione che è durata 7-8 minuti, riuscendo perfino a divincolarsi durante un primo tentativo di immobilizzazione. Solo con l'arrivo di tre volanti chiamate da alcuni passanti l'uomo è stato definitivamente immobilizzato e tratto in arresto. L'agente fuori servizio, nel corso della colluttazione, ha subito un trauma alla mano che, dopo gli accertamenti al pronto soccorso, è risultato essere una frattura chiusa dello scafoide che gli ha causato una prognosi di 35 giorni. Lo straniero è stato processato per direttissima per tentato furto, lesioni gravi e resistenza a pubblico ufficiale.