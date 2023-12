Sangue nel Milanese, 39enne accoltellato e ferito a martellate: è grave

Grave aggressione all'alba di questa mattina nel milanese all'esterno di una discoteca, dove un 39enne è stato colpito da 10 coltellate, oltre ad alcune martellate, e ora versa in gravi condizioni. L'uomo, soccorso dal personale del 118, non ha mai perso del tutto conoscenza ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Humanitas di Rozzano, ed è ora fuori pericolo di vita. L'aggressione è stata per mano di un gruppo di persone, che lo hanno ferito in varie parti dello corpo. Sono in corso le indagini e gli accertamenti da parte dei carabinieri per identificare gli aggressori e verificare la presenza di impianti di videosorveglianza in zona.

L'uomo è stato accoltellato al torace e all'addome, mentre la martellata l'ha raggiunto al volto, nei pressi dell'occhio. Ma saranno fondamentali anche le testimonianze eventuali di chi potrebbe aver assistito all'aggressione, e le telecamere di sicurezza che hanno ripreso l'aggressione o la fuga degli aggressori, che si sono dileguati rapidamente subito dopo l'assalto armato. Nessuna pista viene esclusa in questo momento dagli inquirenti ma esiste una pista che viene seguita con maggiore interesse rispetto alle altre: un po' di tempo fa, sempre a Rozzano, in un'aggressione simile erano stati coinvolti diversi marocchini, per un regolamento di conti nell'ambito dello spaccio di stupefacenti.