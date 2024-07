Alessandra Stefani presidente del Cluster nazionale Italia Foresta Legno

Ascolta ora 00:00 00:00

Alessandra Stefani è il nuovo presidente del Cluster nazionale Italia Foresta Legno, nomina che è stata fortemente voluta e apprezzata da tutti i soci vista l'esperienza e la capacità di dialogo dimostrata nel Corpo Forestale prima e alla guida della direzione generale dell'Economia montana e delle foreste durante gli anni di servizio al ministero dell'Agricoltura. Percorso professionale che l'ha portata a essere parte propositiva di un radicale rinnovamento della gestione forestale in grado di portare alla pubblicazione della Strategia forestale nazionale, punto di riferimento fondamentale nel percorso che l'Italia ha avviato la valorizzazione del patrimonio forestale e delle diverse filiere collegate al legno italiano. Nicoletta Azzi di Assopannelli di FederlegnoArredo, è stata confermata alla vicepresidenza.

“È un onore e una responsabilità verso i soci del Cluster presiedere una realtà così importante, capace di interpretare nel migliore dei modi il proprio ruolo a servizio e supporto determinante del sistema foresta legno nell'ambito della Strategia forestale nazionale, grazie a un dialogo costante con le istituzioni e i propri soci - commenta Alessandra Stefani -. È una sfida nuova che accolgo con entusiasmo e voglio portare avanti in continuità con quanto fatto dal mio predecessore Davide Pettenella, mettendo a disposizione le conoscenze e la passione che caratterizza chi ha a cuore le foreste, il legno e le filiere dei nostri territori”.

Davide Pettenella, uno dei principali promotori della “staffetta” con Alessandra Stefani è stato nominato per acclamazione presidente onorario vista la personale carriera e il contributo per lo sviluppo della cultura forestale italiana. “È stato un anno intenso e appassionante quello che ha visto nascere il Cluster alla presenza del ministro Lollobrigida presso il Masaf - commenta Davide Pettenella -. Abbiamo costituito una realtà credibile e rispettata, in cui le filiere manifatturiere e primarie dialogano tra di loro e si confrontano con il mondo della ricerca e dell'università. Il tutto in stretto dialogo con i territori italiani che operano sul campo ogni giorno per portare valore e innovazione al mondo forestale nazionale. Sarà un piacere continuare questo percorso contando sulla guida di Alessandra Stefani”.

Passaggio di testimone accolto con soddisfazione da FederlegnoArredo come sottolinea il presidente Claudio Feltrin perché "riconferma dell’importanza strategica del Cluster, fondato lo scorso luglio, alla presenza del ministro Lollobrigida, da

e prestigiose università, associazioni di categoria e istituti di ricerca, che punta su una figura di grande esperienza e competenza per continuare il lavoro di valorizzazione del patrimonio forestale".