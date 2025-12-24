Ecco i due prodotti richiamati dal ministero della Salute a Natale

Il ministero della Salute ha diramato nelle scorse ore un'allerta alimentare inerente due diverse tipologie di prodotti che potrebbero già essere stati acquistati per imbandire le nostre tavole nel giorno della vigilia di Natale: si tratta nello specifico di un lotto di colatura di alici, ritirato dagli scaffali dei supermercati a causa di un eccesso di istamina, e di uno di arista al forno, richiamato per via di un potenziale rischio microbiologico.

La prima allerta, diramata sia dal ministero della Salute che dai supermercati Coop e Iperal, presso i quali viene venduto il prodotto, è quella relativa alla colatura di alici a marchio Aragon, venduta in bottigliette di vetro della capienza di 100 ml e individuabile tramite il numero di lotto C259/25 e la data di scadenza fissata al 30 dicembre del 2027.

La colatura, commercializzata dalla Stella Srl (IT 2567 UE), è prodotta dalla società Di Dio Srl (IT X500 D UE) nello stabilimento sito in Contrada Bordea Baiata, nella Zona Ittica di Sciacca (Agrigento). Alla base del ritiro c'è il rischio derivante dall'eccessiva presenza di istamina, rinvenuta in percentuali superiori rispetto ai limiti stabiliti. Consumare il prodotto potrebbe causare sintomi simili ad allergie, come arrossamenti cutanei, prurito, cefalea, congestione nasale, nausea, crampi addominali, tachicardia e palpitazioni anche in persone non allergiche. Alte concentrazioni d'istamina si possono verificare nel pesce conservato in modo improprio a causa della proliferazione batterica: non alterando il colore, l'odore o il sapore, non è facilmente individuabile, nè viene eliminata con la cottura.

Il secondo richiamo, diramato dai supermercati Coop e dal ministero della Salute, è invece relativo a uno specifico lotto di arista al forno a marchio Fior Fiore Coop, venduto in vaschette di plastica trasparenti del peso di 120 grammi. L'alimento a rischio è individuabile dal numero di lotto 2541329 e dalla data di scadenza riportata sulla confezione (3 gennaio 2026). Il salume è prodotto dalla Rugger Srl per Coop Italia Società Cooperativa nello stabilimento di via Tetti Giro 7 a Santena, Torino (IT 1048L CE).

In questo caso nell'avviso si fa riferimento a un non specificato rischio di

Il consiglio, per entrambi i prodotti richiamati, è quello di non consumarli e di riportarli presso il punto vendita in cui è stato effettuato l'acquisto per ottenere un rimborso.