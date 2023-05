Allerta maltempo in Emilia-Romagna: morti e dispersi. Tutte le notizie

Mentre l'Emilia-Romagna è in ginocchio per la seconda alluvione in poche settimane, il numero delle vittime è salito a otto: tra loro c'è anche un uomo di mezza età travolto nel giardino di casa tra un pezzo di roccia franato dalla collina alle spalle mentre, sfortunatamente, si trova all'esterno. La tragedia è avvenuta a Casale di Calisese tra i comuni di Cesena e Montiano. " Al momento abbiamo otto vittime sul nostro territorio " a causa del maltempo che ha colpito l'Emilia Romagna, ha dichiarato l'assessore all'Ambiente della Regione Emilia Romagna, Irene Priolo, nel corso di una conferenza stampa a Bologna.

La situazione in tempo reale

Come scriviamo sul Giornale.it da questa mattina, la regione è letteralmente sommersa dall'acqua con le maggiori criticità man mano che ci si avvicina al territorio romagnolo. Drammatiche notizie arrivano anche dal ministro della Protezione Civile, Nello Musumeci, che ha affermato come " tutti i fiumi dell'Emilia Romagna hanno purtroppo registrato la tracimazione, determinando l'esondazione. Per ora la priorità assoluta è mettere in sicurezza le persone che vivono nelle case a piano terra, nei pressi dei corsi d'acqua ". Da 18 di questa mattina, i Comuni adesso allagati sono ben 24 e il numero potrebbe aumentare nelle prossime ore.

Sono centinaia i Vigili del Fuoco e i volontari della Croce Rossa impegnati in soccorso ed evacuazioni della popolazione: a Bologna è stata emessa l'ordinanza di evacuazione dei piani bassi di alcuni edifici adiacenti al torrente Savena in via del Paleotto a Bologna. Sui colli sono chiuse alcune strade a causa frane e precauzionalmennte anche musei, biblioteche e centri sportivi. Preoccupa il torrente Savena che potrebbe esondare nella zona di via del Paleotto. Intanto, alcune squadre della Protezione Civile della Regione Lombardia hanno raggiunto le zone alluvionate per collaborare alle operazioni di soccorso specialmente nell'area di Bagnocavallo, in provincia di Ravenna, per garantire il soccorso in acqua

Le reazioni della politica

Nelle prossime ore un Consiglio dei ministri straordinario si riunirà " per i provvedimenti necessari e immediati a soccorrere una regione che sta soffrendo in questo momento ", ha dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, intervenendo al Forum Pa a Roma. Tutta la maggioranza, intanto, si stringe attorno alle famiglie colpite da vicino dalla tragedia e a tutta la popolazione della regione in sofferenza in queste ore terribili e di angoscia. "La priorità del momento che è quella della salvezza delle vite umane, del soccorso alle persone ", ha dichiarato il ministro del'Intero, Matteo Piantedosi, durante la videoconferenza stampa sull'alluvione in Emilia-Romagna, accanto al presidente della Regione, Stefano Bonaccini.

"In questo momento siamo vicini alle popolazioni dell'Emilia Romagna colpite dalla drammatica ondata di maltempo. Immagini che colpiscono per l'ampiezza della devastazione. Allo stesso tempo siamo grati a chi opera alacremente sul terreno, e al Governo per il pronto intervento attuato attivando tutti i livelli istituzionali affinchè sia garantito il massimo sostegno possibile alle popolazioni colpite ", ha dichiarato il presidente di Fratelli d'Italia al Senato, Lucio Malan.

Gran Premio annullato