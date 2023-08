Alta velocità interrotta fra Bologna e Firenze: presenza di estranei in galleria

Linea ferroviaria alta velocità tra Bologna e Firenze interrotta da stasera a causa della segnalazione della presenza di estranei all'interno della Galleria 'Firenzuola'. Stando a quanto si apprende, è tutto fermo dalle ore 19 di oggi, martedì 8 agosto, quando è arrivata la segnalazione che ha di fatto comportato l'arresto immediato della circolazione.

L'allarme

Tutto stava procedendo come al solito, quando, intorno alle 19, è arrivata la segnalazione della presenza di persone all'interno della galleria presente fra Idice e San Pellegrino, ossia al confine fra Toscana ed Emilia-Romagna. Sarebbe stato il macchinista di un altro treno in transito a notare che c'erano delle persone in zona non autorizzata. L'operatore si è subito attivato, dando l'allarme.

Come da procedura, il traffico ferroviario è stato immediatamente interrotto, e gli agenti della Polfer sono tempestivamente intervenuti sul luogo della segnalazione per verificare di persona. La zona, come si intuisce, è severamente viatata al transito di pedoni. Nessuno avrebbe dovuto trovarsi nella galleria. Si tratta, fra l'altro, di uno dei tunnel più lunghi della tratta appenninica della Tav, parliamo di ben 15,2 km. Gli agenti, accorsi in gran numero, non si stanno occupando di controllare la galleria in tutta la loro lunghezza. Accurate verifiche sono in atto anche nelle pertinenze esterne. Al momento le perlustrazioni non avrebbero portato a nulla.

Mistero su una prima segnalazione

Non sarebbe finita qui. Stando a quanto riferiscono le agenzie di stampa, molto caute nel riportare la notizia, prima ancora dell'allarme per la presenza di persone in galleria, ci sarebbe stata una telefonata anonima che parlava addirittura di un possibile ordigno. Dalle verifiche effettuate dagli agenti, però, non sussisterebbe alcun pericolo in tal senso. Non sarebbe stato trovato nulla. Gli inquirenti ritengono probabile si sia trattato di un falso allarme.

Disagi sulla circolazione

Chiaramente il blocco della tratta Bologna-Firenze ha comportato ritardi e disagi anche per quanto riguarda le altre linee ferroviarie. È stato necessario dirottare parzialmente il traffico dell'alta velocità su altre linee, motivo per cui sono stati inevitabilmente accumulati diversi disagi, spercie nelle stazioni di Firenze e Bologna. Si parla infatti di cancellazioni e ritardi fino ai 120-150 minuti. I convogli soggetti a ritardo hanno come destinazione Roma, Napoli, Salerno, Brescia, Milano, Perugia, Trento.