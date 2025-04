Amanda Knox si dà al rock

Ascolta ora 00:00 00:00

Non solo ingaggiata nel 2019 dalla Camera penale di Modena come «relatrice» per un convegno di avvocati; non solo scrittrice di «best seller»; non solo giornalista e autrice di «scottanti reportage»; non solo modella lautamente pagata e contesa da importanti maison; non solo «mamma e moglie esemplare». Ora spunta anche «Amanda rockstar», al pari della bambola Barbie disponibile in decine di varianti. Una popolarità, quella della Knox, costruita sull’omicidio di Meredith Kercher, la studentessa inglese che trovata sgozzata nel suo appartamento a Perugia la sera del 1° novembre 2007. Delitto ancora insoluto per il quale Amanda venne arrestata, e poi, al termine di un lungo iter giudiziario, assolta e risarcita.

Ora, quella sua «persecuzione» (come la chiama lei) l’ha ispirata per una delle sue fantasmagoriche iniziative: diventare vocalist della band musicale di «Tutti condannati ingiustamente» con la quale si è esibita negli Usa, suo paese natale. Knox, che ha passato quasi 4 anni in cella nel nostro Paese per l’assassinio della sua amica Meredith, morte violenta alla quale l’americana si è sempre dichiarata estranea; accusando però ingiustamente Patrick Lumumba, che contro di lei ha vinto una causa per calunnia confermata di recente dalla Cassazione.

«Sono nella Exoneree Band. Siamo stati tutti condannati senza prove, subendo più di 100 anni di prigionia ingiusta - ha raccontato, commentando un video sul «concerto» pubblicato sui suoi social -. Lo scorso weekend abbiamo suonato all’Innocence Network Conference e siamo stati fortunati ad essere raggiunti da Mike McCready PJ dei Pearl Jam. Lui e sua moglie Ashley sono grandi sostenitori».

Ha quindi spiegato all’Ansa: «Abbiamo suonato alcune canzoni originali, poi anche delle cover, includendo Black del Pearl Jam. Ho anche cantato I will survive. Una dedica particolare? Abbiamo dedicato le canzoni alla nostra comunità di persone ingiustamente accusate». Esattamente come ha fatto lei nei confronti di Patrick Lumumba.