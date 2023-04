Anche Monguzzi ammette il flop di area B: "Aumentati gli ingressi"

«Non si può più nascondere che Area B così non funziona. La media degli ingressi giornalieri a marzo è aumentata di 50mila auto rispetto a febbraio». La denuncia arriva dal capogruppo di Europa Verde Carlo Monguzzi, che prende in considerazione non soltanto l`orario di accensione delle telecamere (dalle 7.30 alle 19.30) ma l`intera giornata, perchè «è solo così - sostiene - che si capisce quanto la misura incida sull`inquinamento». Quindi, poco o niente. Qualche esempio a caso: l`8 febbraio sono entrate durante le 24 ore 840mila auto e l`8 marzo 913mila, oltre settantamila in più, il 16 febbraio 819mila e il 16 marzo 922mila, oltre centomila in più, il 24 febbraio 814mila e un mese dopo, il 24 marzo, 899mila.

«Anche utili iniziative, che peraltro non ci sono, come la città a 30 all'ora verrebbero vanificate da questa invasione» sostiene Monguzzi, che alla giunta Sala chiede «un tavolo tecnico e politico, serio e competente, che partendo dalla analisi del reale, scriva un piano della mobilità a Milano. É improrogabile». Va detto che la soluzione del consigliere ambientalista sarebbe inasprire ulteriormente la ztl antismog, eliminare altre deroghe. Secondo il centrodestra invece bisognerebbe limitare i danni che già creato Area B ai pendolari, costretti a disagi e cambi di auto per risultati minimi o nulli, come certifica l`esponente di maggioranza Monguzzi, sulla qualità dell`aria.

«Persino Monguzzi, consigliere di maggioranza in Comune e storico esponente dei Verdi lo afferma. Area B tanto voluta dal sindaco Sala è completamente inutile - rimarca l`assessore regionale FdI alla Sicurezza Romano La Russa -. Non ha prodotto alcun beneficio in termini di riduzione dell`inquinamento, come tutte le altre iniziative cosiddette green di Sala come piste ciclabili, Area C, parcheggi a pagamento ovunque». Quella della giunta Pd «è un`opera di greenwashing che ha come unica finalità rimpinguare le casse di Palazzo Marino con le multe. Devono comprendere che siamo in pianura Padana e Milano non può vivere sotto una campana di vetro».

Sulla stessa linea il deputato FdI ed ex vicesindaco Riccardo De Corato: «É assurdo che solo il sindaco non si renda conto dell`inutilità di Area B. Da quando governa il centrosinistra a Milano, quindi già dal 2011 con Pisapia, non ha fatto altro che accanirsi e tassare gli automobilisti e i milanesi».