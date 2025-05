"Andiamo a bruciare il consolato di Israele". Follia pro Pal in piazza a Milano

Ascolta ora 00:00 00:00

Si alza la tensione anche nelle piazze italiane e dopo quanto accaduto a Washington i contorni sa fanno sempre più inquietanti. Questo pomeriggio in piazza San Babila a Milano si è tenuta una manifestazione contro il riarmo e al termine dell'intervento dello storico Angelo D’Orsi, che aveva lanciato la proposta di ricostituire "le brigate internazionali in difesa della Palestina", uno dei presenti in piazza ha gridato: " Andiamo a bruciare il consolato di Israele ". Una manifestazione di violenza che ben simboleggia il sentimento che sta bruciando sotto le ceneri. L'evento è stato organizzato da diversi comitati milanesi tra i quali "Comitato contro la guerra Milano", "La Fionda", "Paese Reale" e "L'indispensabile - Movimento rivoluzionario".

" È passato appena un mese dall'appello #TuttiACasa lanciato su OttolinaTv volto a unire le forze del 99% della popolazione contro i responsabili del sistema guerra e i suoi lacchè, siano essi politici, giornalisti o presunti intellettuali. Seppur il tempo e le occasioni siano stati limitati, migliaia di cittadini si sono già mobilitati e stanno supportando il progetto ", si legge nell'intro del manifesto con il quale è stata lanciata la manifestazione di piazza di oggi. Nel manifesto rivendicano " il grande successo riscontrato nella prima uscita in piazza dietro al nostro striscione in occasione della grande manifestazione contro la guerra ed il riarmo che si è svolta il 5 aprile a Roma ", quella organizzata dal M5s. " L'interesse suscitato dal nostro appello non è frutto solo di sete di giustizia, di rabbia o di vendetta, è invece qualcosa di molto più importante: la necessità di vivere in un Paese che garantisca a tutti benessere, diritti e Pace. Per ottenere questi obiettivi è fondamentale mandare a casa tutti i responsabili della tragedia in corso, siano essi servitori della fazione legata a Von Der Leyen o a quella legata a Trump ", si legge ancora.