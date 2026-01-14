Scomparsa di Annabella Martinelli: la Procura indaga per sequestro di persona

Proseguono senza sosta le ricerche di Annabella Martinelli, 22enne padovana scomparsa il 6 gennaio. La Procura di Padova ha aperto un fascicolo per sequestro di persona, mentre i carabinieri, insieme ai vigili del fuoco e ai volontari della Protezione civile, continuano a setacciare i Colli Euganei alla ricerca di qualsiasi traccia della giovane.

L’ultima immagine

Secondo la ricostruzione degli investigatori, Annabella è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza nella zona di Villa di Teolo la sera della scomparsa. Poco prima aveva ritirato due pizze da asporto, e circa dieci chilometri più avanti è stata trovata la sua bicicletta viola, legata a un palo con un lucchetto, accanto ai cartoni vuoti delle pizze.

Gli inquirenti pensano che la ragazza abbia percorso circa 25 chilometri da casa, attraversando il gelo della serata e affrontando il buio. Stando alla ricostruzione, sarebbe uscita di casa intorno alle 20 e avrebbe provato a ordinare in due pizzerie, la prima chiusa, la seconda a Selvazzano le avrebbe preparato le due pizze che ha ritirato intorno alle 22.

Il fascicolo per sequestro di persona

Al momento le indagini non hanno portato a svolte decisive. La Procura ha aperto il fascicolo per sequestro di persona, un’ipotesi che consente l’accesso ai tabulati telefonici e supporta le ricerche. Tuttavia, non ci sono prove di terzi coinvolti. Gli inquirenti sottolineano che le due pizze potrebbero indicare la presenza di un’altra persona, ma non è detto: " Potrebbe averle prese semplicemente pensando alla cena del giorno successivo ", spiegano gli investigatori.

Ricerche nel territorio dei Colli Euganei

Sul campo sono attive fino a 70 persone al giorno, tra vigili del fuoco, volontari della Protezione civile e squadre specializzate in ricerche di scomparsi, con unità cinofile addestrate anche alla ricerca di cadaveri. Le operazioni si concentrano tra Villa di Teolo e Teolo Alta, dove è stato allestito il quartier generale. Dalla sera del 6 gennaio, il telefono di Annabella non è più stato acceso, rendendo ancora più difficile ogni tentativo di localizzarla.

Social e privacy

Dopo la scomparsa, la famiglia della ragazza ha scelto di mantenere il massimo riserbo. Gli amici avevano lanciato appelli sui social, poi la comunicazione si è interrotta. Il fratello di Annabella ha provveduto a cancellare i suoi account online. " Abbiamo voluto tutelare la sua privacy e ridurre la possibilità che potessero circolare false informazioni o indizi fuorvianti ", spiegano fonti vicine alla famiglia.

Diverse ipotesi al vaglio degli investigatori

Al momento non è esclusa nessuna pista. Tra le più considerate, un incidente nei boschi, un gesto volontario, la presenza di terzi che l’avrebbero sequestrata, oppure una fuga volontaria. " Abbiamo ampliato il raggio d’azione, estendendo i controlli ad ulteriori zone collinari ", conferma il sindaco di Teolo, Valentino Turetta. Il comune collabora con le autorità, " Siamo in costante contatto con gli investigatori e a disposizione perché conosciamo bene il territorio ", aggiunge la vice sindaca Graziella Quagliato.

Le ricerche proseguono anche di notte

I controlli continuano ogni giorno, con droni, elicotteri, squadre specializzate e unità cinofile. Anche ieri oltre cinquanta persone hanno perlustrato la zona, alla ricerca di qualsiasi segnale.

Oggi è prevista unain Prefettura per fare il punto sulle operazioni. Intanto, per Annabella è passata un’altra notte fuori casa, mentre le autorità e i volontari continuano a scandagliare boschi e sentieri, nella speranza di riportarla a casa sana e salva.