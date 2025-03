Antagonisti vandalizzano Tesla durante il corteo a Milano. Salvini: “Deficienti”

Ascolta ora 00:00 00:00

Nella giornata di ieri, a Milano, si è svolto il corteo in memoria di Davide "Dax" Cesare, militante del centro sociale di via Gola. La manifestazione, a cui si sono uniti i cortei pro Palestina e contro il ddl 1660, ha preso il via da piazza XXIV Maggio, dopo un'azione di boicottaggio nei confronti di una delle vicine sedi di McDonald's. Nel corteo non sono mancati i soliti incappucciati, autori di atti di vandalismo durante tutta la durata della manifestazione e non sono mancati lanci di bombe carta. Si sono premurati di oscurare le telecamere di sorveglianza prima di aggredire una filiale di Intesa San Paolo e assalire la sede del supermercato Carrefour presente sulla strada. Ma non solo, perché si sono accaniti anche contro una Tesla che, purtroppo per il proprietario, si trovava parcheggiata lungo il percorso.

Le immagini pubblicate da Milano Bella da Dio mostrano un gruppo di una decina di antagonisti che accerchiano l'auto, bianca. Mentre uno di loro con una bomboletta imbrattava la fiancata con anche la "A" degli anarchici, altri la prendevano a calci. Uno di loro ha perfino strappato lo specchietto laterale e dopo averlo fatto cadere lo ha usato per colpire il parabrezza della vettura, colpito anche da bombe di vernice bianca. Altri hanno sferrato calci violenti ai fari anteriori, causando danni per molte migliaia di euro alla macchina. " Quelli buoni e tolleranti… Ma come si può essere così deficienti? Spero che li becchino, e che paghino fino all’ultima lira ", ha scritto Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il proprietario non è noto, non ha denunciato pubblicamente quanto subito, ma sicuramente si è rivolto alle forze dell'ordine e probabilmente anche grazie ai video come quello di Milano Bella da Dio si sta già cercando di identificare gli autori.

Sempre durante il corteo, all'altezza di via Zugna, dopo aver rovesciato un vicino bidone dell'immondizia, i manifestanti lo hanno usato perdella filiale di Unicredit della via. Un cartello stradale è stato sradicato e utilizzato come ariete perdella banca. E per finire facinorosi hanno lanciato all'interno della sede diversi petardi.