Rapina al figlio di Salvini: presi due giovani egiziani

Lo scorso 23 dicembre, in via Jacopo Palma a Milano, è stato rapinato il figlio di Matteo Salvini, leader della Lega e vicepremier. La Polizia di Stato, coordinata dalla Procura di Milano, ha arrestato oggi due giovani di origine egiziana accusati del misfatto.

A firmare l'ordinanza è stato il gip Domenico Santoro su richiesta del pm Barbara Benzi. Hanno rispettivamente 21 e 26 anni. Quello più giovane dei due sarebbe stato riconosciuto dalla vittima come autore materiale della rapina mentre il più grande come colui che avrebbe fatto da palo mentre il primo compieva il gesto.

Cosa è successo