Lo sfregio all'ambulanza, poi gli insulti a Salvini: i tiktoker magrebini non si scusano

Non ci sono mezzi per raggiungere Riccione? Nessun problema, due titkotker di origine magrebina hanno risolto il problema fingendo un malore e chiamando un'ambulanza. È stata definita una bravata ma in questo modo un mezzo di soccorso pubblico è stato sottratto per lungo tempo al territorio. L'obiettivo della follia era solo uno: postare il video sui social e poi recuperare qualche like. Il risultato? 50mila "mi piace" in un giorno per i due giovanissimi, una vera miseria. Ovviamente, il caso è diventato virale per l'ondata di indignazione che ha suscitato e i due giovani ne hanno approfittato per lanciare un altro video sui social, in cui puntano il dito contro Matteo Salvini.

" Lo ammetto, sono stato un coglione, è una cazzata. Però Salvini, tu che fai tanto il politico, possiamo dire ai tuoi fan, quelli che ti seguono, quelli della Lega, che sono tutti delle capre. Prima gli italiani e adesso fai tanto quello... Io rimango qua. Minchia... E Karim ha sempre ragione ", dice il giovane nel nuovo video. Ennesima provocazione contro Salvini e contro tutti gli italiani, che non ha trovato alcuna forma di condanna da parte della sinistra. La risposta del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti non si è fatta attendere, Salvini ha caricato il video sul suo profilo social e ha commentato: " Portare via un'ambulanza a qualcuno che rischia di morire per farsi dare un passaggio è un atto criminale, niente scuse! Italiani o stranieri che siano, gli imbecilli che lo compiono vanno puniti ".