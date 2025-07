A1, incidente sulla Variante di valico: tre morti, ferite una donna e una bimba

Intorno alle 14.30 all'interno di una galleria sulla A1, in provincia di Firenze, lungo la Variante di Valico, si è verificato un incidente stradale tra un camion e una vettura che ha causato la morte di tre persone e il ferimento di altre due, tra cui una bambina. L'altro ferito è una donna di 35 anni (in codice rosso): entrambi sono stati portati in ospedale in elicottero.

Il tratto autostradale verso Bologna, tra Firenzuola e Badia, è stato chiuso. Aspi segnala una coda di 7 km a partire da Aglio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia stradale. Chi è diretto verso Bologna deve uscire a Firenzuola, prendere la Ss 65 e rientrare in autostrada a Sasso Marconi.

Le tre persone che hanno perso la vita sono tre uomini che viaggiavano sull'auto rimasta coinvolta nello scontro con il mezzo pesante. In seguito all'incidente i vigili del fuoco, giunti sul posto con una squadra e un polisoccorso e l'autogru da distaccamento di Fi-Ovest, hanno utilizzato divaricatori e cesoie per liberare ed estrarre le cinque persone che viaggiavano sulla vettura, affidate al personale sanitario. Al termine delle manovre di soccorso il medico ha dovuto constatare il decesso dei tre uomini.

Le cause dell'incidente sono al vaglio degli inquirenti.

Si indaga per ricostruire la dinamica esatta del tragico impatto.

Stamani a causa di un incendio boschivo lungo l'autostrada nel territorio di Barberino del Mugello, è stata invece chiusa e poi riaperta l'A1 Panoramica tra Pian del Voglio e Aglio in sud