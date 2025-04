Lanciata dal balcone dalla madre: morta una bimba di sette mesi a Catania

Ascolta ora 00:00 00:00

Una bambina di appena sette mesi è morta dopo essere stata lanciata in strada da un balcone al secondo piano della sua casa in via Marchese a Misterbianco, nel Catanese. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno preso in consegna la donna. La 40enne, Annamaria Geraci, aveva problemi psicologici, pare aggravati per una depressione post partum, e avrebbe avuto avuto in passato due Tso. Era seguita dal dipartimento di salute mentale di Catania e da un amministratore di sostegno nominato dal tribunale

La piccola Maria Rosa è stata soccorsa immediatamente da personale del 118 e portata in ospedale ma sarebbe deceduta già prima dell'arrivo in ospedale a Catania. Un altra ambulanza ha preso in carico il padre della piccola che ha avuto bisogno di cure mediche ed è stato portato anche lui in ospedale a Catania.

Gli inquirenti stanno ascoltando anche i testimoni e i vicini di casa per capire cosa sia successo. La coppia ha anche un altro figlio di sette anni. Sul posto si sta recando anche il sostituto procuratore di turno della procura di Catania che ha aperto un'inchiesta.