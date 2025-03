Barbara Mazzali nominata ambasciatrice del lago di Como. All’assessore il prestigioso riconoscimento per il suo impegno

Ascolta ora 00:00 00:00

Ambasciatrice del lago di Como: è il prestigioso riconoscimento assegnato a Barbara Mazzali, Assessore al Turismo, Moda e Marketing Territoriale di Regione Lombardia dalla Camera di Commercio di Como-Lecco. Un titolo conferito all’assessore per il suo impegno istituzionale nel valorizzare una delle eccellenze turistiche della Regione, grazie all’innovativa campagna di marketing Lombardia Style, da lei ideata e fortemente voluta per mettere a sistema il ‘best of’ lombardo.

“Ricevere il titolo di Ambasciatrice del Lago di Como è un grande onore e un’emozione profonda. Il Lago di Como- commenta l’assessore - non è soltanto un’icona del turismo di lusso riconosciuta in tutto il mondo, ma è anche un motore economico fondamentale per la Lombardia, un modello di ospitalità raffinata e autentica che continua a distinguersi per qualità e innovazione” . “I dati turistici in costante crescita – sottolinea - ne confermano l’attrattività, ma il vero valore di questa destinazione risiede nelle persone che ogni giorno, con passione e dedizione, accolgono i visitatori, offrendo esperienze uniche e su misura. Collaborare con gli operatori del turismo del Lago di Como e di Lecco è per me motivo di grande soddisfazione: qui si respira una visione straordinaria e una volontà condivisa di eccellere, con una capacità di progettazione e una qualità dell’offerta che non hanno eguali” .

Un cammino di promozione e di eccellenza “che prosegue con

entusiasmo e convinzione, perché il Lago di Como – conclude Barbara Mazzali - merita di essere promosso con forza sui mercati internazionali, affinché continui a brillare come una delle destinazioni più desiderate al mondo»