Bayesian, le immagini dei sommozzatori: cosa hanno trovato nel relitto

Ascolta ora 00:00 00:00

Quel che resta del super yacht di lusso Bayesian giace sul fondale davanti alla costa di Porticello. Era il 19 agosto quando una tempesta che si è abbattuta sulla costa palermitana ha affondato l'imbarcazione che veniva considerata inaffondabile. Nell'incidente sono morte in tutto 7 persone, 6 ospiti e un membri dell'equipaggio. Tra loro anche il magnate Mike Lynch e sua figlia. Le indagini sono finora orientate sull'incidente e non ci sono altre ipotesi ufficiali sul tavolo della magistratura di Palermo.

Tante le tesi diverse, soprattutto perché Lynch è stata per anni una figura controversa, un genio della programmazione e dei sistemi di sicurezza, che ha collaborato con i servizi segreti di molte potenze mondiali. Sul fondo ci sarebbe anche il suo hardisk top-secret, che conterrebbe segreti che pr la sicurezza dei Paesi coinvolti dovranno rimanere segreti. Quarta Repubblica, nella puntata che andrà in onda oggi, tornerà a parlare del suo affondamento e mostrerà nuove immagini in esclusiva del relitto. Le immagini mostrano una parte del ponte superiore dell'imbarcazione, le scale per accedere alla dinette inferiore e alcune parti dell'imbarcazione, attorno alla quale aleggiano molti misteri e su cui si concentrano le indagini della procura di Palermo. Il programma di Nicola Porro ha potuto mostrare in esclusiva le immagini registrate dai sommozzatori negli interni del relitto nei giorni successivi al rinvenimento dell'ultimo cadavere, mentre venivano fatte le indagini esplorative.

I punti da chiarire, nonostante siano passati quasi 2 mesi dall'affondamento, sono ancora tanti. A partire dalla causa dell'affondamento. Inizialmente sembrava che il vento poderoso che si è alzato quella notte avesse tranciato l'albero, enorme, del Bayesian, ma così non è e il grande albero giace sul fondo insieme alla barca, ben ancorato ad essa.

Anche sul portellone continuano a esserci dubbi: una delle cause sembrava potesse essere proprio il grande accesso di poppa rimasto aperto, che avrebbe agevolato l'ingresso dell'acqua. Ma dalle informazioni ora disponibili pare che sia chiuso.