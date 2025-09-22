Beatrice Venezi direttrice musicale della Fenice. Zaia: "Grande soddisfazione"

Beatrice Venezi è il nuovo direttore musicale del Teatro La Fenice di Venezia. Un grandissimo risultato per la giovane direttrice d'orchestra e pianista italiana. Un risultato per il quale il governatore della Regione Veneto, Luca Zaia, ha voluto complimentarsi, augurando il meglio alla musicista.

"Accolgo con grande soddisfazione la nomina di Beatrice Venezi a nuova direttrice musicale della Fenice, una donna che a soli 35 anni ottiene un meritato e prestigioso successo" , ha dichiarato Zaia in una nota ufficiale. "Una grande notizia anche perché la Venezi è una delle poche donne al mondo ad assurgere ad un incarico di vertice nell'ambito dei teatri lirici, confermando così la vocazione di Venezia e del Veneto a valorizzare in ogni occasione la figura femminile". Il presidente della Regione Veneto ha poi fatto i suoi auguri alla musicista, augurandole di avere sempre più successi da aggiungere a una carriera già brillante. "La sua giovane età costituisce anche un grande esempio per i ragazzi e le ragazze che abbiano un'aspirazione nella vita: l'impegno e le qualità personali pagano sempre ", ha concluso.

Si tratta sicuramente di un meraviglioso riconoscimento per la giovane direttrice d'orchestra toscana. La notizia è stata data oggi, ma la Venezi ricoprirà ufficialmente l'incarico a partire dall'ottobre 2026, quindi dovremo attendere ancora un anno prima di vederla all'opera. Il mandato del nuovo Maestro andrà poi avanti fino a marzo 2030.