Napoli, "Ciao Silvio": la strada dei presepi a Napoli saluta il Cavaliere

Ci sono modi e modi per dimostrare affetto per una persona. Parole, gesti e piccole azioni. Ma anche attraverso curiose creazioni artistiche. Ed è proprio in questo modo che alcuni artigiani di San Gregorio Armeno, la famosa strada dei presepi situata nel cuore del centro antico di Napoli, hanno voluto ricordare Silvio Berlusconi. Perché a volte non servono grandi frasi, magari cariche di retorica, per esprimere i propri sentimenti.

Tra chi ha celebrato la figura dell'ex premier c’è stato Genny Di Virgilio che ha realizzato una statuina raffigurante un sorridente Berlusconi in giacca e cravatta mentre saluta. È vero, nel corso degli anni il maestro ha più volte effettuato produzioni in terracotta, in varie versioni, dedicate al Cavaliere. Ma questa volta l’opera sembra avere un sapore diverso. Un misto di dolcezza, fascino e malinconia sembrano ammantare la creazione.

Di Virgilio ha pubblicato su Facebook la foto della sua creazione accompagnandola dalla scritta "Ciao Silvio".​ Già lunedì il maestro ha postato sullo stesso social una sua dedica all’ex premier: tre foto con un Berlusconi raggiante e sorridente mentre era impegnato a visitare la sua bottega. "Addio mio grande presidente… tu imprenditore geniale" , ha scritto il maestro nel post aggiungendo tre bandiere italiane.

Anche un altro articiano, Marco Ferrigno ha voluto omaggiare il Cavaliere realizzando una statuina in terracotta dell’ex premier di 25 centimetri alla quale sono state aggiunte due ali bianche. Non solo. Perché l'opera è completata dal classico doppiopetto blu, da una cravatta azzurra. Nella riproduzione, inoltre, Berlusconi ha una mano alzata in segno di saluto. Lo stesso Ferrigno ha pubblicato un post su Facebook con due fotografie di una visita di Berlusconi alla sua bottega avvenuta diversi anni fa accompagnandole dal messaggio: "Ciao Silvio , aldilà dei giudizi morali e politici rimani sempre uno dei protagonisti indiscussi nel panorama italiano degli ultimi trent'anni​" . In uno scatto si legge una dedica che l’ex premier aveva fatto al maestro presepiale.