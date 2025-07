Blackout a Bergamo: semafori in tilt e traffico impazzito

Blackout totale a Bergamo: semafori spenti e attività commerciali inagibili ne pomeriggio di martedì 1 luglio. Molte zone della città, compreso il centro, stanno sperimentando una massiva interruzione di elettricità. Non si tratta di una sospensione totale ma di una situazione in cui non si riesce a stabilizzare l'erogazione, con improvvisi cali che rendono impossibile l'utilizzo di qualunque dispositivo che si serva dell'elettricità.

Una delle situazioni più critiche è senz'altro quella relativa alla viabilità: il traffico, senza i semafori, è andato in tilt e le centraline della polizia locale sono state subissate di telefonate dei cittadini che hanno effettuato le segnalazioni. Sono soprattutto gli incroci nevralgici a preoccupare le autorità, tanto che è stato attivato il piano di emergenza, che prevede la presenza della polizia locale nelle zone della città più complicate. " Abbiamo mandato dieci pattuglie ", ha spiegato al Corriere della Sera l'assessore alla Sicurezza Giacomo Angeloni. Chi ha a disposizione i gruppi elettrogeni per l'erogazione di emergenza, come per esempio il Comune, che sta così smaltendo le code agli sportelli, ha potuto ovviare al disagio, ma gran parte della popolazione è al buio.

A essere colpita dal blackout è anche la zona del Gewiss Stadium, "casa" dell'Atalanta, che proprio in queste ore stava presentando la campagna abbonamenti per la stagione 25/26. Per cause di forza maggiore si è dovuto sospendere l'incontro. L'Enel sta lavorando per sistemare il problema ed è stato reso noto che ci sono guasti sulla linea di media tensione. Sono in corso i test per verificare quale tronco possa aver subito il down per intervenire e riportare la situazione alla normalità. Potrebbe essere stato un sovraccarico di utenze a generare il guasto, visto l'enorme numero di impianti di condizionamento. La causa più probabile, viene fatto sapere, sono comunque le alte temperature " che portano a un surriscaldamento e alla dilatazione dei cavi elettrici ".

Alle 17 in alcune zone della città l'erogazione ha ripreso quasi regolarmente, pertanto è prevedibile che entro le prossime ore tutto torni alla normalità. Non è la prima volta che in estate si verificano questo tipo di problemi in città, anche se solitamente la ripresa è abbastanza rapida