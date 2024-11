Il passante accerchiato e pestato, poi gli scontri con la polizia. Violenza antifascista a Bologna

Ascolta ora 00:00 00:00

Da una parte, gli scontri fra antagonisti e forze dell'ordine. Perché i soliti "bravi ragazzi" non si smentiscono mai. Dall'altra la manifestazione promossa dalla Rete dei Patrioti. A Bologna sono ore di tensione: i collettivi dell'ultra-sinistra hanno seminato disordini proprio durante il corteo di estrema destra in corso nella città delle due torri. Gli antagonisti hanno tentato di raggiungere la zona riservata alla manifestazione dei Patrioti, entrando a più riprede in contatto con la polizia che stava proprio cercando di evitare le situazioni di disordine. Nel parco bolognese della Montagnola, i militanti dell'ultrasinistra hanno lanciato oggetti e petardi contro le forze dell'ordine. E la furia rossa si è accanita anche contro un passante, accerchiato e malmenato dai compagni.

L'uomo, che stava camminando in strada con la fidanzata, è stato circondato da alcuni partecipanti al corteo antifascista partito da piazza Nettuno. Pochi minuti dopo la partenza, il gruppo ha incrociato l'individuo con un vistoso tatuaggio, su Strada Maggiore. C'è stata una lite, pare siano volati insulti e una quindicina di attivisti lo hanno raggiunto e picchiato. Il malcapitato si è allontanato sanguinante. E meno male che, alla vigilia della giornata odierna, a Bologna la sinistra aveva alzato la voce contro il corteo di estrema destra, chiedendone la sospensione e il rinvio. In realtà, a fomentare le tensioni sono stati gli attivisti dei collettivi rossi (almeno un migliaio di persone a fronte di circa duecento aderenti alla sfilata dei Patrioti).

I centri sociali - riferiscono le cronache locali - non si sono infatti limitati a organizzare una contro-manifestazione ma hanno cercato anche di aggirare il blocco posto dagli agenti di polizia proprio per evitare il contatto tra i due cortei di segno opposto. A ondate, i manifestanti si sono scontrati con i poliziotti in tenuta antisommossa in corrispondenza del parco della Montagnola. I collettivi, in particolare, sono arrivati in via Irnerio e, di fronte allo schieramento imponente di forze di polizia, hanno deviato di corsa attraverso il parco per raggiungere piazza XX settembre e quindi il corteo di Patrioti e Casapound.

Grazie all'intervento degli agenti, i due cortei non sono entrati in collisione. Nei momenti di maggiori tensione, dalle fila degli antagonisti sono stati scagliati contro gli agenti oggetti e grossi petardi. In un video, si vede distintamente il lancio di una bomba carta contro i poliziotti e, dopo l'esplosione, il successivo tentativo degli antagonisti di avanzare. Le solite scene di guerriglia urbana, il solito assalto nel nome di un falso "antifascismo" usato come semplice pretesto per seminare disordini.

Contro la manifestazione dell’estrema destra era sceso in campo anche il sindaco Matteo Lepore che aveva chiesto di spostare il corteo.

Al primo cittadino si erano aggiunti l’Anpi, la Cgil e diversi esponenti del centrosinistra, compresi Elly Schlein (Pd) e Nicola Fratoianni (Si). Chissà se quelle stesse voci si alzeranno ora per condannare le violenze degli antagonisti contro la polizia.