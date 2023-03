Boom di sbarchi a Lampedusa: oltre 2000 in 24 ore

Come previsto già nei giorni scorsi, dopo aver intercettato le conversazioni degli organizzatori e dei trafficanti, il weekend che si è appena aperto è caratterizzato dagli ingenti sbarchi a Lampedusa. Sono stati 2000 i migranti sbarcati in appena 24 ore sulla piccola isola siciliana che si tende verso le coste del nord Africa. E quasi tutti i convogli che hanno toccato terra, molti dei quali accompagnati dalle motovedette delle nostre forze di mare, provenivano dalla Tunisia.

L'ultimo sbarco è di questa notte: 260 migranti sono arrivati con una barca sull'isola aggiungendosi agli oltre 1800 che hanno toccato terra ieri. L'hotspot è nuovamente al collasso e fremono le operazioni di sgombero con i mezzi militari, che stanno alleggerendo la pressione sulla struttura, che può contenere poco meno di 450 persone. Una necessità che si rende impellente soprattutto perché nelle prossime ore sono attesi nuovi arrivi sull'isola siciliana e il rischio è quello di sovraccaricare ulteriormente la struttura.

Nel corso della notte, la Ong Louise Michel ha agganciato, al largo delle isole Pelagie, e sono stati eventi Sar, due imbarcazioni alla deriva con a bordo in totale 78 migranti originari di Guinea, Burkina Faso, Costa d'Avorio e Mali. Invece, la motovedetta V1102 della Guardia di finanza ha soccorso 40 migranti che erano su un natante di ferro di 7 metri salpato da Sfax in Tunisia. Ed è proprio da Sfax che sono partite la maggior parte dei barchini che hanno raggiunto Lampedusa.