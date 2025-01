Pestarono l'autista di un bus, fermati e liberati 4 borseggiatori stranieri

Ascolta ora 00:00 00:00

I carabinieri di Venezia hanno denunciato in stato di libertà quattro uomini, un 29enne, un 35enne, un 46enne ed un 50enne, tutti di origine straniera e senza fissa dimora, per lesioni personali e interruzione di pubblico servizio, come i pesunti responsabili dell’aggressione ai danni di un’autista dell’ACTV, avvenuta lo scorso 18 ottobre 2024.

I fatti

L'autista aveva riconosciuto i 4 come borseggiatori seriali per questo li aveva invitati a scendere dal suo autobus. Questi avrebbero regito con violenza aggredendolo con schiaffi, pugni e colpendolo al viso con un ombrello, dandosi successivamente alla fuga.

L'uomo era stato condotto al pronto soccorso e in seguito ricoverato con una prognosi di venti giorni e sul fatto era stata aperto un fascicolo. Ora i militari grazie alle immagini delle telecamere sono riuscito ad individuare i soggetti che sono stati poi fermati e denunciati.

Precedenti per furto

Uno dei 4 stranieri è stato individuato anche come presunto responsabile del tentato

, in concorso con altro soggetto, ai danni di un’anziana signora, alla quale il 19 ottobre scorso i due hanno cercato invano di sottrarre il proprio portafoglio mentre scendeva dal vaporetto.