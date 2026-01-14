Dalla Brianza al Vaticano, un’eccellenza artigianale per il pontefice

Il design brianzolo varca le porte del Vaticano. Papa Leone XIV siederà infatti su una poltrona realizzata a Meda, simbolo di una tradizione artigianale che da decenni rappresenta uno dei fiori all’occhiello del territorio. L’omaggio arriva da Medea 1905, storica azienda specializzata in arredamenti di alta gamma, conosciuta per la qualità ebanistica e l’attenzione al dettaglio.

Un pezzo unico tra eleganza e simbolismo

La poltrona, modello Brera, è un manufatto realizzato interamente a mano. La struttura in legno dalle linee morbide si combina con una seduta rivestita in velluto bianco, completata da un piccolo cuscino coordinato. Sullo schienale spicca lo stemma papale, ricamato con cura, lo scudo con il giglio d’argento e il cuore trafitto da una freccia, elemento distintivo e altamente simbolico. Un equilibrio studiato tra sobrietà e raffinatezza, in cui tradizione e modernità dialogano senza forzature.

La consegna durante l’udienza papale

La consegna ufficiale è avvenuta mercoledì 14 gennaio, in occasione della consueta udienza del pontefice, nella prestigiosa Sala Paolo VI. Un momento solenne, che ha visto la presenza anche del sindaco di Meda, Luca Santambrogio, a rappresentare la città e l’intera comunità. L’incontro è stato documentato dallo stesso primo cittadino sui social, con immagini che raccontano l’orgoglio di un territorio capace di portare il proprio sapere artigiano in uno dei luoghi più simbolici al mondo.

La tradizione che diventa rappresentanza

Per Medea 1905, la realizzazione della poltrona destinata a Papa Leone XIV rappresenta un riconoscimento importante. L’azienda, attiva da oltre un secolo, ha voluto sottolineare il valore umano e simbolico del progetto, un oggetto pensato non solo come arredo, ma come compagno di momenti di raccoglimento e serenità per il Pontefice. La Brera entra così in Vaticano come testimonianza concreta del saper fare brianzolo, frutto di competenze tramandate e costantemente rinnovate.

L’orgoglio della città di Meda

Anche l’amministrazione comunale ha voluto rimarcare il significato dell’iniziativa. La presenza del Comune alla cerimonia è stata letta come un segnale di attenzione verso le eccellenze locali e il loro ruolo nella promozione culturale e artistica del territorio. Portare il nome di Meda alla ribalta internazionale attraverso un’opera di artigianato di altissimo livello è motivo di soddisfazione condivisa, non solo per l’azienda coinvolta ma per l’intera comunità.

Quando il design racconta un territorio

La poltrona destinata a Papa Leone XIV diventa così più di un semplice oggetto, è il racconto di una filiera, di una cultura del lavoro e di un’identità territoriale che trova nel design uno dei suoi linguaggi più

autorevoli. Dalla Brianza al Vaticano, il percorso di questo manufatto celebra l’e ribadisce come l’artigianato, quando è di qualità, possa diventare