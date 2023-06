"Questi radical chic...". Briatore asfalta Schlein e Fazio

Un Flavio Briatore scatenato asfalta Elly Schlein e Fabio Fazio. Ospite di Paolo Del Debbio a Diritto e rovescio, l'imprenditore non ha parole tenere per nessuno dei due durante il suo intervento relativo ai vari personaggi della politica.

Sottotitoli per la Schlein

Invitato a dare una personale opionione su alcuni volti del mondo della politica e dello spettacolo, Flavio Briatore ha intrattenuto il pubblico con alcune battute quando gli sono stati mostrati due particolari personaggi. Piuttosto significativa l'espressione di Briatore quando è passata l'immagine di Elly Schlein, segretario del Partito democratico attualmente alle prese con diverse critiche anche da parte del proprio partito. La smorfia dell'imprenditore di Verzuolo non è sfuggita a Del Debbio. " Non fare questa faccia disperata ", ha detto divertito il conduttore al suo ospite. " Hai fatto una faccia che mi dico: 'Ora sviene' ".

" No, no, ma io non la conosco" , ha precisato il dirigente sportivo, volendo mettere le mani avanti. Poi, però, è passato all'attacco. " Quando parla non capisco nulla ". In studio è scoppiata una fragorosa risata. " No, davvero. Sarà anche molto intelligente, percui io non riesco a mettermi al suo livello. Però, se avessimo i sottotitoli quando parla, magari capiremmo di più ". E non è finita qui. Nell'ironia generale, Briatore ha aggiunto: " Credo che abbia fatto un grande favore alla destra lei. Mettere lei presidente del Partito Democratico è un grande favore alla destra. Sono stati bravissimi. Non so se era influenzata da Meloni. Avrebbe fatto un capolavoro a mettere lei all'opposizione ".

La sparata su Fazio

Flavia Briatore è stato decisamente meno tenero con Fabio Fazio, conduttore di Che tempo che fa che ha da poco lasciato la Rai per approdare su Nove con un nuovo programma atteso per l'autunno. Programma in cui non mancherà la presenza della sua fedele compagna Luciana Littizzetto.

La foto di Fazio non fa in tempo ad apparire nello studio di Diritto e rovescio che Briatore commenta con un secco: " Mi sta sulle p***e ". Dopo le risate e gli applausi, l'imprenditore passa ad argomentare: " Vedi, questi sono i radical chic. In Italia ci sono questi con la puzza sotto al naso, radical chic, che hanno sempre ragione. Criticano tutti, criticano qui criticano là, fanno i comunisti e poi prendono una barca di milioni all'anno, sono irreali. Tutto falso, tutto finto. Non mi piace ".

Un commento che lascia poco all'interpretazione, e che ha fatto il giro dei social, dove molti utenti hanno appoggiato in pieno le parole di Flavio Briatore.