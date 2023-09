Gas misterioso negli uffici di Yoox a Milano: evacuate 50 persone

Articolo in aggiornamento

Panico a Milano in una palazzina adibita a uffici in via Morimondo 17, periferia sud-occidentale della città. È stato richiesto l'intervento dei vigili del fuoco e delle forze speciali del Nucleare-Biologico-Chimico-Radiologico per la presenza di una sostanza non ancora identificata che è stata inalata da diversi impiegati. Sono state 50 le persone evacuate e per 37 di loro è stato necessario l'intervento dei sanitari per il sopraggiungere di problemi respiratori ma, assicurano gli esperti, " nessuna particolare criticità fino ad ora è emersa ".

Gli interventi dei sanitari si sono esauriti sul posto e nessuno degli evacuati ha avuto necessità di ulteriori cure in ospedale. Le persone coinvolte, dipendenti dell'azienda YOOX, attiva nel settore delle vendite online di abbigliamento e altri beni di moda e design, hanno avvertito bruciore agli occhi e alla gola ma sono state sufficienti le cure dei sanitari del 118 sul posto. I vigili del fuoco sono ora impegnati a capire quale tipo di sostanza può aver provocato i fastidi descritti.