La figlia, le amanti, la latitanza: la vita privata di Messina Denaro

Boss di Cosa Nostra e super latitante, Matteo Messina Denaro, uno dei più pericolosi capo mafia arrestato nelle scorse ore a Palermo, ha avuto una vita privata movimentata da storie e amanti. Da Andrea a Francesca fino a Maria sono tante le donne che si sono alternate al fianco del boss.

Andrea, l'austriaca

A cominciare da Andrea Hasleher, cameriera di un albergo a Selinunte sulla costa trapanese, per la quale Denaro perse la testa negli anni '80. Quell'edificio di fronte al mare il boss lo frequentava spesso ed è lì che incontrò la giovane austriaca, che forse di lui conosceva ben poco. Le attenzioni del direttore dell'albergo, Nicola Consales, verso Andrea, però, scatenarono la gelosia del capo mafia, che fece trasferire la sua amante in una villa a Tiscina di sua proprietà. Il direttore venne poi assassinato in strada nel 1991 per avere provato a mettere alla porta "i mafiosetti" degli amici di Messina Denaro.

Francesca e la prima figlia

L'austriaca diventa un ricordo lontano quando Diabolik, così era soprannominato Denaro, incontrò Francesca Alagna, sorella del commercialista Carmelo Patti, nonché prestanome del padrino. Dalla loro relazione nacque, nel 1996, Lorenza la primogenita del capo mafia, che però l'uomo non ha mai conosciuto. Le due donne sono rimaste in seno alla famiglia di Matteo Messina Denaro nella casa della madre del boss a Castelvetrano fino al 2013, quando se ne sono andate.

Maria, la donna della latitanza