Allarme terrorismo, feste blindate in Europa. Rafforzata la sicurezza tra Natale e Capodanno

Sale l’allerta terrorismo in Europa, massima attenzione alla notte di Capodanno. Complice la tensione in Medio Oriente, il ritorno del terrore islamico non è una semplice minaccia e per questo motivo è stato alzato il livello di guardia in tutto il continente. Sin dai giorni immediatamente successivi all’attacco di Hamas contro Israele, in Italia è stato disposto un maggiore controllo del territorio e più vigilanza sui 28 mila potenziali obiettivi segnalati dal Viminale. Feste nelle piazze e nei locali sorvegliate speciali in questo fine 2023, gli assembramenti potrebbero favorire malintenzionati: questo l’allarme contenuto in una circolare del Dipartimento della Pubblica sicurezza che invita tutti i prefetti a pianificare per tempo "idonei dispositivi" per evitare disordini.

Martedì si è tenuto un vertice al ministero dell'Interno per fare il punto sul contrasto alla potenziale minaccia terroristica: il timore principale è legato indissolubilmente all'azione di un lupo solitario, come già avvenuto recentemente in Francia e in Belgio. Massima attenzione agli eventi organizzati in luoghi pubblici e in tutti i siti dove "tradizionalmente, anche in assenza di specifiche iniziative, si registrano, con l'approssimarsi della mezzanotte, alte concentrazioni di persone" . Come sancito dalle autorità, questi luoghi dovranno essere oggetto di controlli preventivi e bonifiche. Non viene escluso il ricorso a specifici servizi di vigilanza dall'alto per la "tempestiva rilevazione e conseguente gestione di eventuali criticità" , si legge nella circolare.

Come anticipato, l'Italia non è l'unico Paese europeo a rafforzare la sicurezza in vista di Capodanno. Nelle ultime ore l'allarme terrorismo ha toccato Austria, Germania e Spagna: le autorità dei tre Stati hanno ricevuto indicazioni secondo cui una cellula terroristica islamica potrebbe voler compiere diversi attentati in Europa a Natale o a Capodanno. Come evidenziato dalla Bild, tra i possibili obiettivi le messe natalizie a Colonia, Vienna e Madrid. Controlli intensificati e primi arresti: a Vienna sono state fermate tre persone sospettate di essere coinvolte in una rete islamista. "Non c'è alcuna minaccia immediata di un attacco" , ha precisato un portavoce della polizia austriaca, ma le autorità hanno disposto il potenziamento della sicurezza intorno a chiese e mercatini di Natale.