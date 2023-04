"Cresce la paura di usare l'arma". L'allarme sul carabiniere indagato

Indagato per omicidio commesso per eccesso colposo nell'uso legittimo delle armi il vice brigadiere che martedì a Vicenza ha sparato e ucciso il marocchino Soufine Boubagura che aveva rubato una pistola ferendo gravemente un vigile urbano. Il carabiniere finito sotto indagine ha incassato la solidarietà del ministro Matteo Salvini, che ha colto l’occasione per rilanciare gli interventi di modifica dell’articolo 53 del Codice penale per tutelare maggiormente gli agenti. E i sindacati lanciano l’allarme: tra le forze dell’ordine sta crescendo la paura di utilizzare l’arma per le possibili conseguenze penali e disciplinari, senza dimenticare le immarcescibili gogne mediatiche.

La denuncia dei sindacati

“Non ci preoccupa tanto il fatto che il carabiniere venga indagato, perché è un atto dovuto, c'è legittima difesa e verrà sicuramente archiviato, ma la grossa preoccupazione è legata al fatto che queste cose accadranno sempre più spesso, perché i carabinieri hanno sempre più paura di usare l'arma in casi di estrema necessità e questo fa passare un messaggio sbagliato” , l’analisi perentoria di Andrea Cardilli, segretario nazionale Usic con delega alla tutela legale. Interpellato dall'Adnkronos, l’esperto ha invocato un intervento del governo per mettere le forze di polizia in condizioni di poter operare per la sicurezza dei cittadini in assoluta tranquillità e soprattutto “senza avere il pensiero di incorrere in un provvedimento”.

“Pagherà per aver svolto il suo lavoro”