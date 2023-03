Carenza di medicinali, ora mancano anche gli antiepilettici: sale la preoccupazione

La carenza di farmaci inizia a diventare un problema di sempre maggiore consistenza e cresce l'allarme tra i medici. Gli ultimi a essere divenuti pressoché irreperibili sugli scaffali delle farmacie italiane sono degli antiepilettici salvavita, ma purtroppo, come detto, non si tratta di un caso isolato: da tempo, infatti, sono sempre più difficili da trovare anche alcuni antibiotici in genere somministrati ai bambini. In certi casi diventa quasi impossibile addirittura ordinare delle semplici pasticche per lenire gli effetti di tosse e sintomi influenzali.

La situazione si trascina avanti da tempo e di recente, tra i farmaci irreperibili, si sono aggiunti anche Tegretol e Frisium. "Sono antiepilettici, farmaci salvavita. Abbiamo sollecitato fornitori e case farmaceutiche però il prodotto non è disponibile" , racconta a Il Messaggero l'esponente di Federfarma Claudia Passalacqua. "Dalla scorsa estate abbiamo difficoltà a rifornirci, il problema è proprio delle case farmaceutiche che producono meno prodotti".

A maggio sarà trascorso un anno dalle prime conclamate difficoltà e nell'ultimo trimestre, stando ai dati di Aifa, il numero dei medicinali introvabili ha continuato inesorabilmente a salire: da giugno del 2021 fino a settembre 2022 si è passati da 2.500 fino a 3mila. In un solo mese (ottobre 2022) si è saliti fino a 3.089, a gennaio 2023 addirittura fino a quota 3.200.

A Roma, per esempio, è stato letteralmente impossibile per diverse settimane consecutive trovare sugli scaffali delle farmacie prodotti di uso comune contro l'influenza come Momendol e Brufen, oltre all'Ibuprofene e alla Tachipirina sciroppo. Alla base di questa situazione ci sarebbe l'impennata dei costi conseguente all'attuale crisi economica e al conflitto in Ucraina. Prezzi più alti non solo per la produzione dei farmaci in senso stretto ma anche del materiale utilizzato per il confezionamento degli stessi (come scatole, bottiglie di plastica o boccette di vetro).