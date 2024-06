Caso Satnam Singh, il datore di lavoro indagato per caporalato già 5 anni fa

Ascolta ora 00:00 00:00

Il Tg di La7, diretto da Enrico Mentana, ha pubblicato quest'oggi in esclusiva un documento finora inedito, dal quale emerge che Renzo Lovato, padre di Antonello Lovato, e titolare dell'azienda in cui lavorava Satnam Singh è indagato da 5 anni per caporalato. La notizia è stata anticipata dal direttore sui suoi profili social prima dell'edizione delle 20: " Ecco, come avevamo denunciato, l'evidenza del fatto che un esteso e sistematico regime di caporalato dominava le campagne dell'agro pontino ".

E poi, aggiunge Mentana, dal documento emerge anche l'evidenza " che l'azienda per cui lavorava trattato in modo inumano Singh Satman ne era un esempio notorio: proprio Renzo Lovato, quello che ha provato a dire che Satman 'ha compiuto una leggerezza che è costata cara a tutti', è indagato da 5 anni per reati di caporalato ". Il documento è stato poi mostrato e il direttore ha sottolineato che " Leggerlo non può che fare indignare ancora di più: perché tutto era già risaputo ". Intanto, la manifestazione che è stata organizzata oggi a Latina ha richiamato oltre 5mila persone per protestare contro il caporalato. In piazza sono scesi braccianti, esponenti della comunità indiana, cittadini, rappresentanti e militanti della Cgil e molte associazioni.

Sul caso è intervenuto anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il quale ha invocato la massima fermezza contro lo sfruttamento del lavoro dei più deboli e indifesi, " con modalità e condizioni illegali e crudeli ". Questo, ha proseguito il presidente, " È un fenomeno, con rigore e fermezza, va ovunque contrastato, eliminato totalmente e sanzionato, evitando di fornire l'erronea e inaccettabile impressione che venga tollerato ignorandolo ". Il richiamo del capo dello Stato è arrivato nel giorno in cui si celebrano i 160 anni della fondazione della Croce Rossa Italiana.

Il caporalato, prosegue Mattarella, è una forma di lavoro " che si manifesta con caratteri

. Un fatto grave e estraneo a un Paese di grande civiltà, che Mattarella mette in contrapposizione al valore della solidarietà, che è invece un valore che fa parte dell'identità stessa dell'Italia.